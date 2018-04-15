Еще 11 человек погибли при нападении талибов* на КПП в Афганистане

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Одиннадцать представителей вооруженных формирований, охраняющих КПП, погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* в афганской провинции Сари-Пуль на севере страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Как заявил официальный представитель губернатора провинции Забухалла Ахмани, в результате контратаки были убиты трое боевиков, включая одного из командиров исламистов, четверо были ранены.

Ранее сообщалось, что четыре афганских полицейских погибли, еще пять пострадали в ходе атаки талибов на контрольно-пропускной пункт в районе Джагату провинции Газни в восточной части страны.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России