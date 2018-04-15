В Черногории рассказали о проведении президентских выборов

Мужчина голосует на выборах президента Черногории в Школе имени Максима Горького в Подгорице. 15 апреля 2018

Мужчина голосует на выборах президента Черногории в Школе имени Максима Горького в Подгорице. 15 апреля 2018

ПОДГОРИЦА, 15 апр — РИА Новости. Выборы президента Черногории в воскресенье проходят без инцидентов и нарушений, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК).

"До 9.00 (10.00 мск – ред.) проголосовали 39,7 тысячи избирателей, что составляет 7,46%", — сообщил представитель ГИК на пресс-конференции.

В избиркоме уточнили, что голосование "проходит мирно, без инцидентов", а на участке в городе Будва, который по техническим причинам был открыт позже, волеизъявление будет продолжено на один час.

Наблюдатели неправительственных организаций Центр мониторинга (CеMI) и Центр по демократическому переходу (CDT) сообщили о нарушениях на ряде участков: отсутствии некоторых членов участковых комиссий, громком произнесении членами комиссий имен избирателей, демонстрации избирателями своих бюллетеней, а также технических неполадках на местах для голосования.

Самая маленькая из республик бывшей Югославии выбирает президента в седьмой раз с 1990 года, когда здесь была введена многопартийная система. Немногим более 1,2 тысячи мест для голосования открыты с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Зарегистрировано свыше двух тысяч местных и иностранных наблюдателей, включая представителей миссии ОБСЕ. По последним данным ГИК Черногории, правом голоса обладают 532 599 человек.

ГИК ранее утвердила семь кандидатов в президенты. По оценкам аналитиков региона и результатам соцопросов, безусловным фаворитом является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который фактически находится у власти в Черногории с 1991 года.

Его основной конкурент — экономист и экс-депутат Скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич.

Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.

Подробнее о процедуре выборов президента Черногории читайте в справке РИА Новости >>