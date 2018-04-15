В Израиле военные уничтожили очередной туннель боевиков на границе с Газой

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля уничтожила очередной туннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства, говорится в заявлении, опубликованном на сайте армии.

Подземный ход, принадлежавший, согласно заявлению военных, правящему в анклаве движению ХАМАС, располагался в районе города Джебалия, на севере сектора Газа.

"Туннель на километры уходил вглубь Газы, и, по нашим оценкам, это начало сети туннелей в анклаве", — цитирует документ представителя армии бригадного генерала Ронена Манелиса.

По его словам, в ходе операции удалось уничтожить не только "конкретный туннель, проникавший на территорию Израиля", но и "его ценную инфраструктуру в Газе".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал операцию армейцев, отметив, что уничтоженный туннель "был самым длинным и глубоким" из обнаруженных ранее.

"Начинаем неделю со впечатляющей операции армии и разведки, в ходе которой был уничтожен очередной туннель террористов, самый длинный и глубокий из когда-либо обнаруженных", — написал министр в своем Twitter.