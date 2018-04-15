Британия готова атаковать российские компьютерные сети, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Великобритании, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники в британских органах безопасности.

"Британское ведомство по киберразведке — Центр правительственной связи (GCHQ) — и министерство обороны находятся наготове для "пропорционального" ответа. Киберэксперты уже "заняли позиции" в компьютерных сетях целей в России", — пишет издание.

"Если они будут действовать против нас агрессивно, конечно, у нас будет возможность сделать им что-то", — заявил один из источников.

Британские власти предупредили об опасности кибератак ключевые объекты инфраструктуры страны, например, учреждения системы здравоохранения, отмечает газета.

Кроме того, по словам источников, Лондон ожидает распространения в сети "компромата" на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных лиц, пишет Sunday Times. Предупреждение разведслужб о возможности подобных акций получила лично премьер-министр Тереза Мэй. "Мы знаем, что у России в сценарии — материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах", — заявил источник.

В марте газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Британии призвал глав основных энергетических компаний страны усилить меры безопасности из-за опасения кибератак со стороны РФ после инцидента в Солсбери.