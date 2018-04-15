Британия готова атаковать российские компьютерные сети, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Великобритании, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники в британских органах безопасности.
"Если они будут действовать против нас агрессивно, конечно, у нас будет возможность сделать им что-то", — заявил один из источников.
Британские власти предупредили об опасности кибератак ключевые объекты инфраструктуры страны, например, учреждения системы здравоохранения, отмечает газета.
В марте газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Британии призвал глав основных энергетических компаний страны усилить меры безопасности из-за опасения кибератак со стороны РФ после инцидента в Солсбери.