В ДНР заявили, что силовики 20 раз нарушили перемирие за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (147)

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 19 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 20 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 120 мин калибрами 120 и 82 миллиметров, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 431 единица. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 298 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.