В Азербайджане подвели итоги президентских выборов

Женщина голосует на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

Женщина голосует на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

БАКУ, 15 апр – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приняла решение представить для утверждения итоговый протокол по результатам внеочередных президентских выборов в Конституционный суд республики, сообщил председатель комиссии Мазахир Панахов.

Внеочередные президентские выборы прошли в Азербайджане 11 апреля. Согласно отработанным данным со всех избирательных пунктов, действующий президент Ильхам Алиев набрал 86,03% голосов избирателей. Активность избирателей на президентских выборах составила 74,30%, проголосовали 3 миллиона 962 тысяч 123 из 5 миллионов 314 тысяч 365 избирателей.

"Центральная избирательная комиссия, согласно Избирательному кодексу, не позднее десяти дней, начиная со дня голосования, должна была подвести итоги президентских выборов и представить результаты для утверждения в Конституционный суд", — сообщил Панахов на заседании комиссии в воскресенье.

По его словам, правонарушений, "которые могли бы серьезно отразиться на итогах выборов", не было зарегистрировано.

Позже состоялось голосование комиссии. Члены комиссии проголосовали за утверждение итогового протокола и представление его в Конституционный суд.

Конституционный суд в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов Азербайджанской Республики.