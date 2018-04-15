В Афганистане при атаке талибов* погибли четыре полицейских

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Четыре афганских полицейских погибли, еще пять пострадали в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на контрольно-пропускной пункт на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на чиновника.

По информации телеканала, атака произошла в районе Джагату провинции Газни.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России