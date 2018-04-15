В Черногории открылись избирательные участки на президентских выборах

ПОДГОРИЦА, 15 апр – РИА Новости. Избирательные участки для выборов президента открылись в Черногории, сообщила в воскресенье Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны.
Зарегистрировано свыше тысячи местных и иностранных наблюдателей, включая представителей миссии ОБСЕ. По последним данным избиркома Черногории правом голоса обладают 532 599 человек.
Накануне дня голосования сообщений о нарушении предвыборной тишины не поступало. В ночь перед волеизъявлением Подгорица была взбудоражена победой местного баскетбольного клуба "Будучност" над сербской "Црвеной звездой" и завоеванным титулом чемпиона Адриатической лиги. Празднование на улицах проходило до утра стихийно и шумно.
Его основной конкурент — экономист и экс-депутат Скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич.
Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.
Подробнее о процедуре выборов президента Черногории читайте в справке РИА Новости >>