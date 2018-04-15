В Черногории открылись избирательные участки на президентских выборах

Предвыборный агитационный плакат бывшего премьера и президента Мило Джукановича на улицах Подгорицы в Ченогории. 14 апреля 2018

Предвыборный агитационный плакат бывшего премьера и президента Мило Джукановича на улицах Подгорицы в Ченогории. 14 апреля 2018

ПОДГОРИЦА, 15 апр – РИА Новости. Избирательные участки для выборов президента открылись в Черногории, сообщила в воскресенье Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны.

Самая маленькая из республик бывшей Югославии выбирает президента в седьмой раз с 1990 года, когда здесь была введена многопартийная система. Немногим более 1,2 тысячи мест для голосования открыты с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск).

Зарегистрировано свыше тысячи местных и иностранных наблюдателей, включая представителей миссии ОБСЕ. По последним данным избиркома Черногории правом голоса обладают 532 599 человек.

Накануне дня голосования сообщений о нарушении предвыборной тишины не поступало. В ночь перед волеизъявлением Подгорица была взбудоражена победой местного баскетбольного клуба "Будучност" над сербской "Црвеной звездой" и завоеванным титулом чемпиона Адриатической лиги. Празднование на улицах проходило до утра стихийно и шумно.

ГИК ранее утвердила семь кандидатов в президенты. По оценкам аналитиков региона и результатам соцопросов, безусловным фаворитом является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который фактически находится у власти в Черногории с 1991 года.

Его основной конкурент — экономист и экс-депутат Скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич.

Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.

Подробнее о процедуре выборов президента Черногории читайте в справке РИА Новости >>