В Киеве прогремел взрыв

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Полиция сообщила о взрыве возле здания компании "Киевэнерго" в Киеве, пострадавших нет, сообщается на странице главного управления национальной полиции Киева в Facebook.

"В 00.40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания "Киевэнерго". Полицейские выехали на вызов и установили, что в результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по версии полицейских, преступник мог использовать гранату.