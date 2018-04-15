"Крайне подозрительно": Лавров назвал отравившее Скрипалей вещество

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться веществом BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, глава российского МИД рассказал, что Москва получила конфиденциальную информацию из швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа касательно инцидента в Солсбери. Согласно этим данным Скрипалей отравили вовсе не химикатом А234, как ранее заявляли в Великобритании. Лаборатория в Швейцарии исследовала образцы, полученные от ОЗХО, а также материалы, отобранные на месте происшествия в Солсбери.

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", — отметил Лавров.

Однако министр уточнил, что по информации центра, в образцах из Солсбери также выявлено наличие А234 "в исходном состоянии и значительной концентрации, а также продукты его распада", что, по мнению Лаврова, вызывает подозрения.

"По оценке специалистов, установленная значительная концентрация A234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учетом его летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и исходной концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным", — заключил глава МИД.

Помимо этого, Лавров отметил, что клиническая картина состояния Скрипалей подтверждает выводы швейцарской лаборатории об использовании химиката BZ.

"Принимая во внимание, что и Юлия Скрипаль, и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", — добавил министр.

Также Лавров потребовал объяснений, почему ОЗХО не стала отражать выводы специалистов швейцарского центра в итоговом документе по инциденту в Солсбери.

Отравление Скрипалей

Четвертого марта в британском городе Солсбери были найдены без сознания завербованный Великобританией бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вскоре после инцидента Лондон выдвинул обвинения в причастности к происшествию в адрес Москвы. По версии Британии, Россия якобы применила вещество А234 для отравления британского шпиона.

Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон незамедлительно объявил о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высшем уровне. Москва отвергла заявления британской стороны о мнимой причастности к инциденту и применила зеркальные меры. Позже Британия подвигла ряд европейских государств, а также США, Канаду и Австралию к высылке российских дипломатов, при этом не предоставив доказательств "вины" России.

Позже эксперты ОЗХО установили, что Скрипалей отравили токсичным химическим веществом. Авторы доклада заявили, что у вещества была высокая чистота. Такой вывод обоснован практически полным отсутствием примесей в субстанции. При этом в документе указано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации. — Прим. ред.)".

Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", — гласит документ.