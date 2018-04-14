ВСУ в субботу 17 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз в течение субботы обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив при этом 95 мин, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 05:15 до 20:20 (мск) ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) 17 раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено 95 мин, из них 59 калибра 120 миллиметров и 36 калибра 82 миллиметра, кроме того, обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия", — сказал он.