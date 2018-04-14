В США вандалы осквернили статую экс-президента

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В США неизвестные осквернили памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону. Об этом сообщает местное издание The Cavalier Daily.

liberal wacko's, Activists, deface Jefferson statue at UVA with the words 'racist' and 'rapist' before celebrations to mark 275th anniversary of his birth pic.twitter.com/Uk8GyF5AJu — j wall ✡ (@jwhaifa) 14 апреля 2018 г.

Вандалы ночью написали красной краской "Расист и насильник" на постаменте статуи, расположенной на территории Университета Вирджинии, который был основан Джефферсоном.

По мнению издания, вандалы хотели напомнить о том, что один из отцов-основателей американского государства и автор конституции США был рабовладельцем и использовал рабский труд при постройке университета. Также некоторые считают, что на совести Джефферсона изнасилование принадлежащей ему рабыни Салли Хемингс.