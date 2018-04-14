В Британии туристка сфотографировала "призрак" в старинном замке

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Британская туристка Хлоя убеждена, что при посещении старинного замка Тотнес столкнулась с призраком. Автор фото поделилась впечатлениями от встречи с "привидениями" в интервью изданию Plymouth Herald.

Девушка считает, что встретила легендарных защитников замка. По легенде, братья-рыцари защищали осажденную крепость, а когда оборона пала, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагам. Столкнувшись с "призраками", она успела запечатлеть их на камеру.

Хлоя рекомендовала туристам соблюдать осторожность во время экскурсии по замку. "Ходите только группами, старайтесь не отлучаться от остальных. Некоторые пожаловались, что вышли из замка с царапинами и синяками", — рассказала девушка.

В СМИ регулярно появляется информация о людях, которые утверждают, что встретились с паранормальным явлением. Например, сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак: они заметили, что мебель в кафе таинственным образом передвигается.