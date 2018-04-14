В центре Еревана протестующие ворвались в здание радиостанции

ЕРЕВАН, 14 апр — РИА Новости. Протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром на несколько минут ворвались вместе с оппозиционным депутатом Николом Пашиняном в здание Общественного радио в Ереване, где он потребовал предоставить ему прямой эфир. Полиция пригрозила им за это ответственностью.

Сторонники Пашиняна второй день протестуют против выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьер-министра.

Как передает корреспондент РИА Новости, сторонники Пашиняна пробыли в здании радио несколько минут. Несколько сотен человек ворвались туда с депутатом, где он в одной из студий зачитал перед камерами свое обращение, обвинив государственные СМИ в информационной блокаде и призвав сторонников прийти на митинг вечером. Затем протестующие покинули здание радио. Сейчас они проводят шествие по улицам Еревана, в 17.30 мск планируется митинг на площади Свободы.

В заявлении полиции Армении говорится, что здание радио является стратегическим объектом, находящимся под государственной охраной, при проникновении туда было преодолено сопротивление полицейских. Также отмечается, что протестующие взломали дверь в закрытое помещение.

"Пашинян, удерживая здание, потребовал предоставить ему прямой эфир. Такие действия содержат в себе признаки правонарушений и при наличии соответствующих оснований могут повлечь ответственность вплоть до уголовной", — говорится в заявлении полиции.

Ранее зампред правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян сообщил РИА Новости, что Саргсян официально выдвинут на пост премьера. Согласно законодательству, кандидатуру экс-президента представит на заседании парламента фракция РПА. Выборы премьера ожидаются 17 апреля.

В понедельник избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После этого в пятидневный срок президенту будут представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.