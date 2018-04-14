Уже не "Новичок": Скрипалей могли отравить ядом BZ

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 апр — РИА Новости. Москва получила конфиденциальную информацию из швейцарской лаборатории по инциденту в Солсбери. Согласно этим данным, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены химикатом BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, а клиническая картина выздоровления Скрипалей подтверждает выводы швейцарских ученых, сказал в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, Лавров рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц. Министр отметил, что специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, и отобранных на месте инцидента в Солсбери образцов.

Заключение лаборатории

"Сейчас буду цитировать дословно то, что они направили в ОЗХО в качестве своего заключения: "По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", — сказал Лавров.

При этом министр уточнил, что, по данным центра, в образцах из Солсбери также было выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа А234 "в исходном состоянии и значительной концентрации, а также продукты его распада".

"По оценке специалистов, установленная значительная концентрация A234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учетом его летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и исходной концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным", — подчеркнул Лавров.

И вопросы Москвы

Министр отметил, что клиническая картина состояния Сергея и Юлии Скрипаль соответствует выводам швейцарской лаборатории об использовании химиката BZ.

"Принимая во внимание, что и Юлия Скрипаль, и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", — подчеркнул Лавров.

В этой связи, по его словам, у Москвы возникают резонные вопросы, почему выводы швейцарской лаборатории не были учтены в докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери.

"Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе", — сказал Лавров.

Он отметил, что было бы "интересно послушать" объяснения ОЗХО, если в организации начнут опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации. — Прим. ред.)".

Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.