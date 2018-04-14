Уже не "Новичок": Скрипалей могли отравить ядом BZ

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 апр — РИА Новости. Москва получила конфиденциальную информацию из швейцарской лаборатории по инциденту в Солсбери. Согласно этим данным, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены химикатом BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, а клиническая картина выздоровления Скрипалей подтверждает выводы швейцарских ученых, сказал в субботу глава МИД России Сергей Лавров.
Выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, Лавров рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц. Министр отметил, что специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, и отобранных на месте инцидента в Солсбери образцов.
Заключение лаборатории
"Сейчас буду цитировать дословно то, что они направили в ОЗХО в качестве своего заключения: "По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", — сказал Лавров.
"По оценке специалистов, установленная значительная концентрация A234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учетом его летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и исходной концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным", — подчеркнул Лавров.
И вопросы Москвы
Министр отметил, что клиническая картина состояния Сергея и Юлии Скрипаль соответствует выводам швейцарской лаборатории об использовании химиката BZ.
"Принимая во внимание, что и Юлия Скрипаль, и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", — подчеркнул Лавров.
"Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе", — сказал Лавров.
Он отметил, что было бы "интересно послушать" объяснения ОЗХО, если в организации начнут опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.