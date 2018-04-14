Британский боксер готов отказаться от титула, чтобы не приезжать в Россию

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, заявил, что его клиент готов провести бой с Александром Поветкиным только в Великобритании. Его слова приводятся в эфире IFL TV.

"Энтони не будет драться в России, пока не решится проблема с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести поединок у них, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов", — заявил Хирн.

Александр Поветкин является претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Джошуа. Организация санкционировала поединок и дала командам месяц на переговоры. Британец — чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).