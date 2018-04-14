В израильской армии опровергли сообщения об обстреле сектора Газа

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля не вела в субботу обстрелов района вокруг города Рафах в секторе Газа, говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Согласно утверждению минздрава Газы в субботу жертвами взрыва в секторе Газа стали четыре палестинца, по данным палестинского министерства, взрыв произошёл в результате обстрела со стороны военных Израиля.

"В опровержение информации СМИ, которая циркулирует, Армия обороны Израиля заявляет, что не обладает информацией о каких-либо обстрелах со стороны армии района вокруг Рафаха", — говорится в документе.