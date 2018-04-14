Президент Боливии назвал США главной угрозой миру

МЕХИКО, 14 апр – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес назвал США главной угрозой современному миру.

"Надо сказать с полной ясностью, что главной угрозой свободе, демократии, матери-земле и многостороннему миру являются США. Я не боюсь говорить об этом открыто", — заявил Моралес на пленарном заседании "Саммита Америк" в Перу.

Ранее президент Боливии потребовал от США прекратить агрессию против Сирии, снять блокаду с Кубы, остановить поддержку государственного переворота в Венесуэле и строительство стены против Мексики.