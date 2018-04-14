В Польше открыли после ремонта кладбище, где захоронен 641 советский солдат

ВАРШАВА, 14 апр — РИА Новости. Кладбище, где захоронены более 600 бойцов Красной армии, открыли в Прошовицах на юге Польши после ремонта.

В субботу состоялась торжественная церемония открытия отреставрированного кладбища, которое отремонтировано силами общественной организации "Курск".

Работы по реставрации кладбища в Прошовицах были начаты в декабре 2017 года. Здесь захоронены останки солдат и офицеров 1-го Украинского фронта, которые погибли, освобождая Прошовицы.

Памятная табличка перед входом на кладбище гласит, что на нем захоронен 641 солдат Красной армии, погибший в январе 1945 года при освобождении Польши.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".