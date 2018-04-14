Пушков об ударе по Сирии: успех этой операции поняли только Трамп и Мэй

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя удар США и союзников по Сирии, отметил, что успех данной операции понятен только президенту США Дональду Трампу и премьеру Великобритании Терезе Мэй.

"Кроме Трампа и Мэй никто так и не понял, в чем состоит их успех в Сирии. А вот успешные действия ПВО советского производства очевидны всем", — написал Пушков в Twitter.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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