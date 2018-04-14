При взрыве в секторе Газа погибли четыре палестинца

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Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

ГАЗА/МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Жертвами взрыва в секторе Газа в субботу стали четыре палестинца, по данным министерства здравоохранения анклава взрыв произошел в результате обстрела со стороны военных Израиля, однако на данный момент израильская армия удар не подтверждает.

"Четыре палестинца погибли сегодня в городе Рафаха в результате ракетного удара ВВС Израиля по мини-грузовику", — заявил РИА Новости представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кедра.

Он добавил, что "тела погибших были доставлены в больницу аль-Наджар в городе Рафах".

В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментирует инцидент.