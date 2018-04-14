Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (143)

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. 11 апреля 2018

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. 11 апреля 2018

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 19 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили 56 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: минометы 82 миллиметра – две мины. Донецкое направление: минометы 82 миллиметра – 26 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметов – 28 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 298 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.