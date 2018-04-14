В Минске госпитализировали экс-вокалиста группы Deep Purple

МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер госпитализирован в минскую больницу скорой медпомощи, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава Белоруссии.

"Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно", — рассказали в пресс-службе.

Тернеру 66 лет. Он заменил в Deep Purple Иэна Гиллана, однако в 1992 году из-за творческих разногласий был уволен.

Ранее на пресс-конференции в Симферополе американский рок-музыкант признался, что собирается переехать жить в Белоруссию, отметив, что сменить место жительства его мотивировала белорусская супруга — юрист-международник Майя Козырева.