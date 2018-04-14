В Перу открылся "Саммит Америк"

МЕХИКО, 14 апр – РИА Новости. "Саммит Америк" — крупнейшая встреча лидеров стран региона – открылся в пятницу вечером в столице Лимы Перу.

Основное пленарное заседание восьмого по счету форума, собирающегося обычно раз в три года, пройдет в субботу. В этом году главные вопросы связаны с коррупцией. Тематика саммита обозначена как "Демократическое правление против коррупции" и "Коррупция и устойчивое развитие".

Эта тема является актуальной на фоне недавних коррупционных скандалов в регионе, связанных, в частности, с деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht, повлекшей за собой череду громких уголовных дел.

На саммит в этот раз не приехали несколько президентов. От визита в Перу отказались президент США Дональд Трамп (его замещает вице-президент Майк Пенс), глава Госсовета Кубы Рауль Кастро (вместо него приехал глава МИД), лидеры Сальвадора, Гватемалы и Парагвая, приславшие своих представителей. Также лишен права участия по решению властей Перу лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Кроме того, президент Эквадора Ленин Морено в четверг прервал свой визит в Перу и срочно вернулся на родину из-за ситуации с похищенными журналистами. В пятницу Морено подтвердил, что два сотрудника газеты Comercio и их водитель были убиты на границе с Колумбией.