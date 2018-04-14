Президент Эквадора объявил траур по погибшим журналистам и военным

МЕХИКО, 14 апр – РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено объявил в пятницу четыре дня траура по погибших журналистам и военнослужащим.

Речь идет о трех похищенных на границе с Колумбией сотрудниках газеты Comercio (два журналиста и их водитель), а также о четырех военнослужащих, погибших от действий злоумышленников.

Гибель сотрудников Comercio была официально подтверждена властями Эквадора в пятницу. Морено прервал свой визит в Перу для участия в "Саммите Америк" и вернулся на родину, когда появилась информация об убийстве сотрудников СМИ.

"В честь наших семерых погибших братьев я объявил национальный траур 13, 14, 15 и 16 апреля", – написал Морено в своем микроблоге в Twitter.