Президент Эквадора объявил траур по погибшим журналистам и военным

МЕХИКО, 14 апр – РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено объявил в пятницу четыре дня траура по погибших журналистам и военнослужащим.
Гибель сотрудников Comercio была официально подтверждена властями Эквадора в пятницу. Морено прервал свой визит в Перу для участия в "Саммите Америк" и вернулся на родину, когда появилась информация об убийстве сотрудников СМИ.
"В честь наших семерых погибших братьев я объявил национальный траур 13, 14, 15 и 16 апреля", – написал Морено в своем микроблоге в Twitter.