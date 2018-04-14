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В мире

"Почему ты против": Порошенко обратился к Путину из-за миротворцев

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (187)
01:1014.04.2018
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко возложил ответственность за вооруженный конфликт на востоке Украины на российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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По мнению украинского лидера, несколько лет назад "мир слушать не хотел о миротворцах", однако сейчас многие страны готовы принять участие в составе миротворческой операции.

Порошенко также обратился к российскому президенту на "ты", говоря о позиции России по вводу миротворческого контингента в Донбасс.

"И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против", — сказал глава государства.
Порошенко также подчеркнул, что Украина готова вынести вопрос на голосование в Совет Безопасности ООН, "как только Россия примет позицию всего мира".

В своей речи украинский лидер также обратился к россиянам, назвав их "уважаемыми либо неуважаемыми".

Россия в ООН

Порошенко в своем обращении также отметил роль России в Совбезе ООН. В частности, украинский лидер выразил недовольство тем, что российская сторона использует свое право вето. По мнению президента Украины, такая политика ведет к гибели мирных людей.
Ранее украинский лидер также призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми во время праздничного богослужения в Киеве. 8 апреля 2018
© Фото : пресс-служба Президента Украины
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"Организация Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе — НАТО. И шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения", — сказал Порошенко.

Миротворцы в Донбассе

Украинская сторона настаивает на том, что миротворческая миссия ООН должна иметь широкий мандат. При этом Киев выступает за размещение контингента на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею введению миротворцев ООН на Украины. Однако глава государства выступил против широкого мандата, отметив, что основной функцией миссии должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Российская сторона также предлагает разместить миротворческий контингент исключительно на линии разграничения.

Смена формата

Украинский лидер также ранее анонсировал смену формата операции в Донбассе. Как рассказал Порошенко, "антитеррористическая" миссия в Донбассе завершится 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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"Я думаю, что не через месяц он (формат операции. — Прим. ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней", — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что попросил генсека ООН направить в этом году в Донбасс миссию, которая оценит условия для размещения миротворческого контингента.

Украинские власти начали весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

По последним сведениям ООН, свыше десяти тысяч человек стали жертвами данного конфликта.

Минские соглашения
Минские соглашения

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irina iirina
шел бы ТЫ алкаш опохмелился...
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И как земля таких носит, и самое главное, почему до сих пор...
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