В Бразилии предложили закрыть границу с Венесуэлой из-за наплыва беженцев

МЕХИКО, 14 апр – РИА Новости. Правительство бразильского штата Рорайма просит временно закрыть границу с Венесуэлой из-за потока беженцев.

Губернатор штата Суэли Кампус обратилась в Верховный суд Бразилии с данной инициативой. "Граница Бразилии с Венесуэлой должны быть временно закрыта до тех пор, пока не будут разрешены текущие проблемы тысяч мигрантов, находящихся в Рорайме", — приводит канал Globovision заявление Кампус.

По данным неправительственной организации Норвежский совет по беженцам и ООН, только за последние четыре года Венесуэлу покинули свыше четырех миллионов граждан при общем числе населения в 32,2 миллиона человек. В первую очередь венесуэльские беженцы бегут в соседние страны, такие как Бразилия, Колумбия и Панама, а также в Эквадор, Перу, Чили, Аргентину, США, Мексику и Коста-Рику. Есть и те, кто добирается до островов Кюрасао и Аруба, а также до Испании.

Кампус сообщила, что только в ее штате число мигрантов из Венесуэлы составляет порядка 50 тысяч человек.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.