Глава миссии ООН в Ливии обсудил с маршалом Хафтаром ситуацию в стране

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе в ходе телефонного разговора с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром обсудил политическую ситуацию в стране, говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге миссии ООН в Ливии (UNSMIL) в Twitter.
"Специальный представитель генерального секретаря (ООН — ред.) Гассан Саламе и… Халифа Хафтар сегодня поговорили по телефону и обсудили общую ситуацию в Ливии и последние политические события в стране", — говорится в заявлении.
Ранее СМИ распространили информацию, что Хафтар, вероятно, на днях перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий ЛНА якобы скончался в больнице.
Хафтар вернулся в Ливию во время событий 2011 года, принял активное участие в свержении Каддафи, а затем начал формировать национальную армию Ливии из числа бывших офицеров. Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой.
В 2015 году ливийский парламент, заседающий в Тобруке, официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией. Хафтар известен как непримиримый борец с терроризмом и радикальным исламом.