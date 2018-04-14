Глава миссии ООН в Ливии обсудил с маршалом Хафтаром ситуацию в стране

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе в ходе телефонного разговора с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром обсудил политическую ситуацию в стране, говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге миссии ООН в Ливии (UNSMIL) в Twitter.

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари опроверг распространенную СМИ информацию о смерти командующего ЛНА маршала Халифы Хафтара.

"Специальный представитель генерального секретаря (ООН — ред.) Гассан Саламе и… Халифа Хафтар сегодня поговорили по телефону и обсудили общую ситуацию в Ливии и последние политические события в стране", — говорится в заявлении.

Ранее СМИ распространили информацию, что Хафтар, вероятно, на днях перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий ЛНА якобы скончался в больнице.

Маршал Халифа Хафтар родился в 1943 году. Он был сторонником ливийского лидера Муамара Каддафи, однако в 80-е годы прошлого века уехал в США и за попытку переворота был заочно приговорен в Ливии к смертной казни.

Хафтар вернулся в Ливию во время событий 2011 года, принял активное участие в свержении Каддафи, а затем начал формировать национальную армию Ливии из числа бывших офицеров. Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой.

В 2015 году ливийский парламент, заседающий в Тобруке, официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией. Хафтар известен как непримиримый борец с терроризмом и радикальным исламом.