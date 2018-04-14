В Греции демонстранты сожгли американский флаг, сообщают СМИ

АФИНЫ, 14 апр — РИА Новости. Антивоенные демонстрации прошли вечером в пятницу в Афинах, митингующие сожгли возле посольства США американский флаг, сообщают греческие СМИ.
Основной лозунг демонстраций – "Греция не должна быть вовлечена в возможную операцию США в Сирии", пишет издание "Прото Тема". В акции участвовали несколько тысяч человек.
Митингующие прошли к посольству США под лозунгом "Враг один — это империализм". Возле американской дипмиссии они развернули плакаты "США, НАТО, ЕС, руки прочь от Сирии", "Янки, гоу хоум", "Долой НАТО и базы", отмечает издание.
"К сожалению, растет опасность всеобщей империалистической войны. Греческое правительство несет огромную ответственность перед нашим народом", — заявил генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, чьи слова приводит пресс-служба партии.
Внепарламентские партии, среди которых были "Народное единство" и АНТАРСИА, заявили, что у Греции и Кипра в этот критический час нет никаких оснований участвовать и поддерживать военные планы Запада, которые ставят под угрозу национальные интересы Греции, мир и безопасность в регионе.
"США и их союзники готовятся ввергнуть в огонь Восточное Средиземноморье и Ближний Восток. Мы требуем, чтобы греческие территория, морское и воздушное пространство не использовались в интересах США. Мы боремся за мир во всем регионе", — приводится заявление внепарламентских партий в сообщении "Народного единства".