В НАТО поставили в один ряд риски химоружия и "Газпром"

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, рассказывая в Киеве о рисках, которым страны Запада должны научиться противостоять, поставила в один ряд "доминирование "Газпрома" и опасность химического и биологического оружия.
"Основной вопрос, который мы должны обсудить, заключается в том, что мы можем сделать для сдерживания и защиты от гибридных или асимметричных угроз. Основной ответ, на мой взгляд, заключается в следующем: мы должны быть более осведомленными и бдительными; мы должны быть устойчивыми к нападениям; и мы должны быть готовы реагировать, возможно, асимметрично", — заявила Гетемюллер, выступая в среду на форуме по безопасности в украинской столице. Выступление обнародовано пресс-службой альянса.
Среди задач она перечислила "борьбу с дезинформацией и пропагандой", кибератаками, усиление взаимодействия в разведывательной сфере и обмене информацией.
"Мы должны в эти дни обратить внимание на вопрос устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим, ядерным (рискам), и я считаю, что это тоже важное направление, где наши партнеры, а также союзники могут иметь большое значение, потому что Украина имеет большой опыт в этой области", — добавила она.