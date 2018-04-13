Вера Савченко рассказала, как ее сестра проводит голодовку в СИЗО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вера Савченко заявила, что голодовка ее сестры Надежды, которую та объявила в СИЗО СБУ, отличается от той, которую она проводила во время заключения в России. Об этом сообщает "Страна.ua"

"Голодовку в украинской тюрьме Надежда проводит в более жесткой форме, чем в российской", — рассказала Вера. По ее словам, в России она принимала специальные смеси, а на Украине рацион у нее более скудный.

"Сейчас Надежда пьет только воду и чай без сахара. И все. Вода разная — минеральная и просто сырая или кипяченая. Если чередовать сорт воды, то меньше тошнит. Еще сигареты. Но Надежда перешла на более легкие", — рассказала сестра депутата Верховной рады.

Ранее Савченко согласилась на три дня прервать голодовку для того, чтобы пройти проверку на детекторе лжи. Ее сестра сообщила, что допрос Савченко были вынуждены приостановить из-за плохого самочувствия депутата. У голодающей задержанной высокая температура и постоянная тахикардия. За 21 день голодовки она похудела на 15 килограммов.