Посольство России рассказало, о чем говорит письмо советника Мэй в НАТО

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Письмо советника премьера Великобритании по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу демонстрирует недостаток свидетельств о причастности России к инциденту в Солсбери, говорится в предоставленном РИА Новости комментарии посольства России в Соединенном Королевстве.

Ранее британские СМИ опубликовали выдержки из письма Седвилла Столтенбергу, из которых следует, что российские спецслужбы якобы следили за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Седвилл также утверждал, что спецслужбы России рассматривают некоторых перебежчиков в качестве целей для убийства.

"Мы приняли во внимание письмо советника премьера по нацбезопасности генсеку НАТО, опубликованное 13 апреля. Оно является дальнейшей демонстрацией нехватки каких-либо свидетельств вовлеченности РФ в инцидент в Солсбери. Все "дело" против России построено на трех элементах: идентификации химической субстанции, искусственные выводы и заключения… а также на "разведывательной информации, которую нельзя проверить", — говорится в комментарии посольства.

Дипломаты отмечают, что Британия, заявив о причастности России к инциденту, фактически не представила ни одного доказательства этого.

"В целом сам факт отправки этого письма означает, что Великобритания не предоставила союзникам по НАТО содержательной информации, за исключением этой патетики. Неудивительно, что многие из них (членов НАТО) начинают подвергать сомнению поспешное решение изгнать российских дипломатов из ошибочно понятой солидарности", — говорится в заявлении.