Порошенко раскритиковал Путина за позицию в вопросе о вводе миротворцев

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (59)

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко возложил ответственность за конфликт на востоке Украины на Владимира Путина, говорится в сообщении его пресс-службы.

Порошенко отметил, что пару лет назад "мир слушать не хотел о миротворцах", а сейчас принять участие в составе миротворческой операции согласились более четырех десятков стран.

Говоря о роли российского президента в вопросе о вводе миротворцев, Порошенко перешел на "ты": "И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против".

Президент Украины подчеркнул, что Киев готов вынести вопрос на голосование Совбеза ООН, "как только Россия примет позицию всего мира". В своем обращении он также обратился к россиянам, назвав их "уважаемыми либо неуважаемыми".

Говоря о роли России в Совете Безопасности ООН, Порошенко выразил недовольство тем, что она использует свое право вето. Такая политика, по его мнению, приводит к гибели мирных людей.

Ранее Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину при условии обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Россия предлагает разметить миротворцев исключительно на линии разграничения. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.