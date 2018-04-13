Госдеп об идее саммита США—КНДР в России: пока не определились с местом

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США пока не определились с местом проведения саммита с участием президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Многие страны хотели бы провести эти переговоры у себя, это определенно даст толчок развитию их экономики и (станет. — Прим. ред.) поводом для гордости. Но мы пока еще не решили, где пройдет эта встреча", — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита в России.

Ранее в Белом доме заявляли, что рассчитывают на проведение саммита до конца мая. Среди возможных мест неофициально назывались Швеция, Швейцария, Монголия.