Российскому рэперу Моту запретили въезд на Украину на три года

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Госпогранслужба Украины не впустила в страну российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, ему запрещен въезд на три года, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд на Украину сроком на три года", — написал Слободян в Facebook.

В прошлом году запланированное в Одессе выступление Мота было отменено из-за угроз радикалов сорвать концерт.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".