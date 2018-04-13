Представитель ливийской армии опроверг сообщения о смерти маршала Хафтара

КАИР, 13 апр — РИА новости, Маргарита Кислова. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари опроверг информацию о смерти маршала Халифы Хафтара.

"Господа, маршал в добром здравии. Вы скоро увидите это своими глазами", — сказал РИА Новости аль-Мисмари.

Знакомый с ситуацией источник в парламенте Египта, в свою очередь, отметил, что ливийский маршал проходит лечение от инсульта.

"Маршал Хафтар проходит лечение от инсульта, новость о его смерти не соответствует действительности", — подчеркнул собеседник агентства.

В среду западные СМИ написали о срочной госпитализации маршала. У лидера национальной армии случился инсульт, его вывезли из Аммана, столицы Иордании, в Париж. Позднее появилась информация о том, что военачальник умер в одной из больниц французской столицы.

Маршал Халифа Хафтар родился в 1943 году. Он был сторонником ливийского лидера Муамара Каддафи, однако в 80-е годы прошлого века уехал в США и за попытку переворота был заочно приговорен в Ливии к смертной казни.

После начала гражданской войны и убийства Каддафи Халифа Хафтар оказал активное противодействие исламским радикалам. В 2014 году он начал масштабную операцию по освобождению территорий, занятых экстремистами. Ему удалось установить контроль над значительной частью восточных регионов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой.

В 2015 году всенародно избранная Палата представителей, заседающая в Тобруке, официально передала Хафтару командование Ливийской национальной армией.

Хавтар несколько раз приезжал с визитом в Москву. В феврале стало известно, что маршал запрашивал у России военную помощь для борьбы с боевиками.

