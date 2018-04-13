Турчинов не исключил точечных военных операций операций в Донбассе

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов не исключают точечных "антитеррористических" операций в Донбассе после переформатирования нынешней военной операции.
"После того, как объединенный оперативный штаб начнет работать, когда вместо АТО будет уже военная операция, в конце концов мы будем говорить, что АТО выполнило свою задачу. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться, в том числе и в том регионе, но они будут проводиться точечно. То есть так как они и должны проводиться согласно законодательству", — заявил Турчинов в интервью украинскому "Первому национальному" телеканалу.
Порошенко 16 марта заявил, что режим "антитеррористической" операции в Донбассе завершен, введен режим "операции объединенных сил". Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Позже Порошенко заявил, что режим "антитеррористической" операции завершится в мае, а Наев пояснил, что пока только идет подготовка к смене операции на военную. По словам Наева, нынешняя операция продлится до тех пор, пока не будет подписан указ президента о новой военной операции.