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Трамп помиловал осужденного за лжесвидетельство экс-советника Чейни

21:0313.04.2018
(обновлено: 21:04 13.04.2018)
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© AFP 2018 / Nicholas Kamm Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп полностью помиловал Льюиса Либби (известен как Скутер Либби) — бывшего ближайшего советника экс-вице-президента США Дика Чейни. Дело Либби в свое время было одним из наиболее громких скандалов в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Либби был осужден за ложные показания следствию и воспрепятствование правосудию. Он сыграл важную роль в раскрытии в СМИ настоящего места работы Валери Плейм — агента ЦРУ, работавшей под дипломатическим прикрытием и перешедшей дорогу тогдашней администрации Джорджа Буша-младшего. Буш впоследствии отменил президентским указом 30-месячный тюремный срок для Либби, однако отказался полностью помиловать его.

"Президент Джордж Буш сократил срок заключения господина Либби вскоре после того, как он был осужден. Тем не менее, господин Либби заплатил 250 тысяч долларов штрафа, отработал 400 часов на общественных работах и еще два года находился на условно-досрочном освобождении. Однако в 2015 году одна из ключевых свидетелей против господина Либби отозвала свои показания", — говорится в заявлении Белого дома.

Апелляционный суд Вашингтона восстановил Либби в звании адвоката, при этом отметив его возможную невиновность, уточнили в Белом доме. Наконец, в заявлении говорится, что Либби зарекомендовал себя как честный государственный служащий и ответственный работник госдепартамента, министерства обороны и Белого дома.

"Я не знаю господина Либби, но на протяжении ряда лет я слышал, что с ним поступили несправедливо. Надеюсь, что полное помилование поможет ему восстановиться после этой очень печальной страницы в жизни", — заявил в этой связи президент Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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В то же время экс-агент ЦРУ Валери Плейм, из-за раскрытия которой был осужден Либби, выразила недовольство действиями Трампа. По ее словам в интервью MSNBC, администрация Трампа помиловала человека, который совершил преступление против национальной безопасности США.

Консерваторы на протяжении ряда лет критиковали приговор Либби, называя его чрезмерным. При этом демократы, как ожидается, обрушатся на Трампа с критикой из-за помилования Либби.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Трамп может помиловать некоторых своих бывших помощников, если их осудят по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера — то есть по тому же процессу, который привел к осуждению Либби. Спецпрокурор, добившийся осуждения Либби, был в свое время назначен Джеймсом Коми, который был впоследствии уволен Трампом с поста директора ФБР и с тех пор публично критикует президента.

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