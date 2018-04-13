В квартире мужчины, сбившего людей в Мюнстере, нашли детали бомбы

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правоохранители в ходе обысков квартиры мужчины, сбившего людей на грузовике в немецком городе Мюнстере, обнаружили материалы, из которых он, предположительно, хотел собрать взрывное устройство, сообщает новостное издание Rheinische Post со ссылкой на полицию.

Сообщается, что частично собранное взрывное устройство было найдено на двери квартиры мужчины. Некоторые его части не были соединены друг с другом, и оно не могло нанести значительного ущерба. "Преступник не смог бы быстро подорвать это устройство", — сообщил представитель полиции Роланд Форхольт.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека, в том числе водитель, погибли, 20 пострадали.

В МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили, что за рулем автомобиля находился гражданин Германии. Таблоид Bild ранее сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Позднее прокуратура сообщила, что мужчина имел суицидальный мотив.