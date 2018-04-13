ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США уже три месяца не получают ответа от РФ относительно идеи разместить миротворцев ООН в Донбассе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Мы ждем, когда услышим ответ от России на основе обсуждений, которые мы вели в январе. Пока что за три месяца мы ничего не услышали от России, никакого серьезного ответа на эту концепцию и предложения", — сказал Волкер на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, помощник президента РФ по вопросу урегулирования на Украине Владислав Сурков обещал ответить США, когда будет готов, но до сих пор не ответил.

В целом, по его словам, миссия ООН в Донбассе могла бы обеспечить безопасность и подготовить реализацию минских соглашений.

"Силы под эгидой ООН могли бы обеспечить безопасность… создать условия для проведения местных выборов, поддерживать безопасность, пока реализуется специальный статус по украинской конституции и амнистия", — сказал Волкер.

"Думаю, это предложение должно сработать для всех. Оно полностью соответствует минским соглашениям и является средством для их осуществления", — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.