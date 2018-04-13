В США ресторан добавил в меню бургер с тарантулом

Бургер с тарантулом от Bull City Burger & Brewery

Бургер с тарантулом от Bull City Burger & Brewery

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Северной Каролине ресторан предложил посетителям попробовать необычный бургер, состоящий из говяжьей котлеты, сыра, соуса чили и запеченного тарантула. Об этом сообщает upi.com.

Заведение анонсировало шестой ежегодный месяц экзотической кухни. В меню ресторана можно встретить блюда из аллигаторов, игуан, питонов, черепах и различных насекомых.

Посетителям предлагают поучаствовать в конкурсе и пройти "испытание тарантулом". Тот, кто сможет осилить необычное блюдо, получит футболку на память.

Рестораны и кафе нередко предлагают гостям странные блюда в надежде привлечь к себе внимание. Например, ранее в Китае сеть быстрого питания "Макдоналдс" добавила в меню "русский" бургер с копченой колбасой.