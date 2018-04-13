Вашингтон готов продолжать военную помощь Киеву, заявил Волкер

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы продолжать военную помощь Киеву, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"В оборонной сфере Украины есть пробелы, и мы готовы помогать заполнить пробелы в обороне. Важно подчеркнуть, что нужно усиливать оборонные возможности (Киева), чтобы конфликт не ухудшился", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.
Он считает, что поставки оружия "повысят цену возможной эскалации конфликта для России".
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин ранее заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".