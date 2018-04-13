Консульство в Мюнхене не знает о задержании пожилой россиянки в аэропорту

БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Генконсульство РФ в Мюнхене пока не располагает информацией о задержании в местном аэропорту пожилой женщины в инвалидном кресле из России, сообщила в пятницу РИА Новости представитель консульства.

Немецкие власти задержали в мюнхенском аэропорту престарелую женщину в инвалидном кресле из России, сообщили ранее РИА Новости ее родственники.

По их словам, 76-летняя Эльмира Асланян была задержана в терминале 1 при вылете из Мюнхена под надуманным, по словам родственников, предлогом.

"Нет, на данном этапе у нас никакой информации нет. Мы будем следить, если такая информация до нас дойдет", — сказала собеседница агентства.