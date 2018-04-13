Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Петр Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. С таким заявлением он выступил во время интервью украинским СМИ, которое транслировал телеканал "Прямой".

"Организация Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе — НАТО. И шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения", — заявил Порошенко.

Во вторник Совбез ООН провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении и мандате нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Предложенный США проект был заблокирован российским представителем. Вариант документа, внесенный на рассмотрение Россией, не смог набрать необходимые девять голосов в поддержку. После этого Россия выдвинула на голосование еще один проект резолюции, который предполагал отправку экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. Однако ему также не удалось набрать необходимое количество голосов.