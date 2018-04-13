Число пострадавших на границе с Газой палестинцев возросло до 528 человек

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА/МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Число палестинцев, получивших ранения в ходе столкновений в пятницу с израильской армией на границе с сектором Газа, возросло до 528 человек, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра. Ранее сообщалось о 363 раненых.

"Число раненых на границе с сектором Газа в результате столкновений с израильской армией составило 528 человек, в том числе 14 медиков и два журналиста. Три человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе два журналиста", — заявил аль-Кедра.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около 10 тысяч палестинцев. Протестующие пытаются преодолеть пограничную стену, а также бросают в военных бутылки с зажигательной смесью. Израильская армия использует различные средства разгона акций протестов, в том числе огнестрельное оружие.

Вместе с тем, по словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, число столкновений на границе с Газой уменьшается с каждой неделей. "С каждой неделей мы наблюдаем все меньше бесчинств на нашей границе с Газой", — написал Либерман в своем Twitter. Министр поблагодарил израильских военных за профессиональные действия по охране границ страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, обратился с благодарностью к "гражданам Израиля, которые прибывают на юг страны, чтобы усилить ряды военных". Заявление и видео с места сбора гражданских распространено через аккаунты Нетаньяху в социальных сетях.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.