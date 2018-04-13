Во Франции разрабатывают государственный мессенджер

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Государственный секретарь по вопросам информационных технологий при премьер-министре Франции Мунир Махжуби рассказал о разработке нового безопасного государственного мессенджера, пользоваться которым смогут все желающие.

"Наши команды развивают новые инструменты для государства. Я вас уверяю, что мы работаем над безопасным государственным мессенджером, который не будет зависеть от частных взносов", — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, обсуждается новое приложение, которое будет полностью зашифровано, контент пользователей нельзя будет расшифровать. Махжуби отметил, что мессенджер будет доступен для всех.

Говоря о безопасности существующих мессенджеров, он сказал, что никогда не надо пользоваться и передавать информацию лишь через один из них.

"В правительстве никогда не используют только один из мессенджеров. Тelegram, WhatsApp, мессенджер Facebook — не важно, какой мессенджер. Вопрос в том, что мы не должны передавать всю информацию через один канал", — подчеркнул он.

В пятницу Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.