Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании на брифинге для зарубежных дипломатов в РФ информировало их о докладе Организации по запрещению химического оружия по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вновь заявив, что Россия "весьма вероятно" ответственна за отравление, сообщил РИА Новости участник встречи.

"Доклад ОЗХО подтвердил, что жертвы были подвержены действию нервно-паралитического вещества. Они идентифицировали это вещество. Они сказали, что на основе этого доклада ОЗХО образцы показывают, что это вещество высокой концентрации, это нервно-паралитическое вещество было произведено экспертами, то есть в том смысле, оно было произведено государственным актором, поэтому это значит, что Россия несет за это ответственность", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "на основе этого доклада они просто повторили позицию".