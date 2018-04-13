Жители Луганска прошли маршем в память о погибших в Донбассе

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Более четырех тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в марше "Непокоренные. Память поколений", посвященной памяти погибших во время активных боевых действий в Донбассе, сообщил журналистам председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

"Сегодня мероприятие проводилось для того, чтобы показать, что какие бы решения не принимались там в Киеве, здесь есть свободный народ, у которого есть свои принципы от которых мы не готовы отказываться и свои традиции, прежде всего. Мы ожидали порядка 1,5 тысячи человек, но люди присоединялись, люди поддержали… более 4 тысяч человек приняли участие в марше", — сказал Мирошниченко.

Он подчеркнул, что инициировало мероприятие общественное движение "Мир Луганщине". Присутствующие почтили память погибших во время активных боевых действий в Донбассе минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим ополченцам.

"Мы прошлись таким маршем, который решили назвать "Непокоренные" и пройтись символично по улице Оборонная от памятника "Героям Великой Отечественной войны" и к памятнику "Они сражались за Родину" (погибшим ополченцам — ред.)", — рассказал Мирошниченко.