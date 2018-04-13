Правительство и Госдума консультировались при разработке ответа на санкции

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Правительство России и Госдума проводили консультации при разработке законопроекта об ответных мерах на санкции США, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я не видел последнюю версию, но у нас были консультации на эту тему. Этим занимался (первый вице-премьер Игорь — ред.) Шувалов. Насколько я помню, там, прежде всего, предоставляется право правительству вводить соответствующие меры по некоторому списку, который указан в законопроекте, если он будет принят в законе", — сказал Дворкович в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Причем список достаточно широкий, можно выбирать из набора мер в зависимости от ситуации, в зависимости от того, какие действия предпринимают наши недоброжелатели, скажем так", — добавил вице-премьер.

Дворкович не исключил, что законопроект ко второму чтению может пополниться какими-то изменениями и дополнениями.

Ранее в пятницу главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Они включают в себя запрет и ограничения на ввоз сельхозпродукции США и государств-сторонников их политики, затрагивают закупку лекарственных средств в этих странах, запрещают участие представителей США в приватизации имущества на территории РФ, а также приостанавливают сотрудничество между Россией и Америкой по атому, авиастроению и ракетным двигателям.