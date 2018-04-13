В СБУ рассказали, что мешает раскрыть убийство журналиста Шеремета

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, раскрытию преступления мешают "обстоятельства", сообщил в пятницу заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.

"Мы работаем, но, к сожалению, ничего нового я сказать не могу… У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем", – цитирует Кононеко украинское издание "Гордон".

Кононенко добавил, что сотрудники СБУ входят в следственно-оперативную группу генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции, которая расследует это преступление, и исполняют только те задания, которые им поручают.

Отвечая на вопрос о том, что мешает раскрытию преступления, он сказал, что "обстоятельства", но не уточнил, какие.